"Falta de respeito": Fãs reagem a capa controversa que coloca Messi e Cristiano Ronaldo aos beijos

A nova edição da revista francesa France Football está a causar polémica entre os adeptos. A capa coloca os dois melhores jogadores do mundo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo aos beijos.

A publicação colocou a ilustração provocadora ao lado de uma votação "Messi vs. Ronaldo" para os leitores votarem no seu jogador favorito. A ideia de comparar os dois ícones do futebol não é nova, já que sua rivalidade existe há mais de uma década e têm entre si 10 prémios Ballon d'Or.

No entanto, não foi a votação, mas a imagem de 'beijo' na primeira página que chocou os fãs, alguns dos quais acusaram a Football France de procurar atenção excessivo, em alvoroço.



Houve quem exigisse que a imagem fosse eliminada por achá-la ofensiva e desrespeitosa para as famílias dos jogadores.