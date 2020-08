Famalicão arranca para a nova época com 22 jogadores

O Famalicão, da I Liga portuguesa de futebol, arrancou hoje a preparação da época 2020/21, num primeiro dia dedicado a exames médicos.

Com a saída da maioria do plantel que conduziu o clube a um histórico sexto lugar no campeonato nacional, o Famalicão encontra-se agora na fase de construção de uma nova equipa, contando neste arranque com 22 jogadores.

Até ao momento, o clube contratou seis reforços: Abdul Ibrahim, Alexandre Penetra, Lukovic, Valenzuela e Diego Batista.

Gabriel, Jhonata Robert e Walterson, apesar de fazerem parte do plantel para a nova época, não estiveram presentes no primeiro dia de trabalho, com a devida autorização do clube.

Esta manhã foram 19 jogadores que se apresentaram para o controlo médico, com destaque para a presença de Pedro Gonçalves, que tem despertado o interesse de outros clubes, nomeadamente do Sporting.

Plantel provisório do Famalicão para 2020/21:

- Guarda-redes: Gabriel e Luis Júnior.

- Defesas: Abdul Ibrahim (ex-Chaves), Penetra (ex-Benfica), Konaté, Patrick William, Raí Pinto (sub-23), Riccieli.

- Médios: Lukovic (ex-RKS Rakow), Valenzuela (ex-Barracas Central), Diego Batista (ex-Benfica), Guga, Gustavo Assunção, Joel Neto, Ofori, Pedro Gonçalves, Ryan Teague, Johnata Robert (Grémio), Walterson.

- Avançados: Rúben del Campo,Toni Martinez e Andersson.

Treinador: João Pedro Sousa.

Saíram: Defendi (Farense), Vaná (FC Porto), Ivo Pinto (Dínamo Zagreb), Nehuen Perez (Atlético de Madrid), Roderick (Wolverhampton), Cissé (Chateauroux), Coly (Nice), Centelles (Valência), Racic (Valência), Nico Shiappacasse (Atlético de Madrid), Fábio Martins (Sporting de Braga), Diogo Gonçalves (Benfica).