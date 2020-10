O Famalicão recebeu este domingo o Rio Ave e empatou (1-1) num jogo equilibrado. A equipa de Mário Silva empatou pela terceira vez seguida.









O Rio Ave entrou mais acutilante e criou os primeiros lances de perigo. Os vila-condenses controlaram as operações a meio-campo. A equipa de João Pedro Sousa respondeu com rápidas transições ofensivas. Num dos lances, Lameiras rematou, aos 21’, de longa distância, e o esférico só parou no fundo da baliza de Kieszek. Os vila-condenses responderam mas o equilíbrio manteve-se. Perto do intervalo, o VAR anulou um golo a Leonardo Campana.

Na segunda parte, Mário Silva reforçou o meio-campo com a entrada de três unidades frescas. O empate esteve à vista num cabeceamento, aos 62’, de Gelson Dala. Zoblin mostrou reflexos e evitou o golo. A intensidade do jogo não se ressentiu com o passar dos minutos e Santos empatou, aos 78’, em lance que Zoblin não ficou isento de culpas. A equipa de Mário Silva manteve o ritmo mas o empate não se desfez.