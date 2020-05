Famalicão tem quatro jogadores infetados com coronavírus no plantel

O Famalicão tem quatro jogadores infetados com covid-19, apurou Record. O quarteto em causa está assintomático e ficará de quarentena durante 14 dias. Neste sentido, o clube fará novos testes a todos os futebolistas e staff em breve.



Refira-se que o Famalicão anunciou ontem que existia cinco casos positivos no clube, três deles de futebolistas. O número é agora de quatro no plantel.

