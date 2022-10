O Famalicão recebeu este sábado o P. Ferreira e venceu (2-1) com inteira justiça. A equipa de João Pedro Sousa alcançou o terceiro triunfo e abriu um fosso para o comboio dos aflitos. Já José Mota regressou aos castores, 14 anos depois, com uma derrota que deixa a equipa em maus lençóis.



O início do jogo foi equilibrado.