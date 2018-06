Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família de adepto morto pede 600 mil euros em Tribunal

Marco Ficini foi atropelado mortalmente junto ao Estádio da Luz, em Benfica.

A mãe do adepto morto junto ao Estádio da Luz em abril do ano passado pediu uma indemnização de mais de meio milhão de euros a onze dos 22 arguidos do processo.



Marco Ficini, recorde-se, foi atropelado mortalmente por Luís Pina, na sequência de uma violenta rixa entre claques rivais - No Name Boys e Juventude Leonina.



A família de Ficini pede o pagamento de 394 927 euros a título de danos patrimoniais e 200 000 euros por danos não patrimoniais.



O pedido de indemnização é feito a Luís Pina e a 10 dos outros arguidos (seis adeptos do Benfica e quatro do Sporting, acusados de omissão de auxílio).



O início do julgamento estava marcado para setembro deste ano, no entanto teve de ser adiado para 2019 devido aos processos judiciais com arguidos presos e ao julgamento dos Comandos, que têm prioridade.



Luís Pina esteve preso, mas foi libertado por excesso de prisão preventiva.