Farense e Mafra regressam à II Liga de futebol

Regresso acontece três anos depois de disputaram a II Liga portuguesa pela última vez.

Por Lusa | 19:16

O Farense e Mafra garantiram este domingo o regresso à II Liga portuguesa de futebol, três anos depois, ao eliminarem Vilafranquense e União de Leiria, respetivamente, nos 'play-offs' do Campeonato de Portugal.



A formação algarvia, que tinha triunfado por 3-0 em casa, empatou 1-1 em Vila Franca, onde se adiantou aos 69 minutos, por Nuno Borges. Aos 79, David Moura marcou o tento dos locais, na transformação de uma grande penalidade.



Por seu lado, o Mafra empatou 1-1 em Leiria, com um golo de João Ventosa, aos 74 minutos, depois de João Vieira adiantar os anfitriões, aos 52, vencendo a eliminatória devido ao tento fora, face ao 0-0 no primeiro jogo.



O Farense e o Mafra não disputavam a II Liga portuguesa de futebol desde a época de 2015/16. Os algarvios ficaram, então, no 20.º posto, e os lisboetas no 21.º.