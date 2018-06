Farense faz comunicado a pedir boleia para dois adeptos

Ficaram 'esquecidos' na estação de serviço de Amodôvar.

14:33

O Farense emitiu este domingo um comunicado no Facebook a pedir boleia para "dois adeptos que tiveram a infelicidade de perderem o autocarro" na estação de serviço de Almodôvar, avança o Record O equipa vai disputar este domingo, às 17 horas, a final do Campeonato de Portugal, no Estádio Nacional, diante do Mafra, e parece que um dos autocarros que transportou os adeptos arrancou sem dois adeptos aquando da paragem na estação de serviço..."Pedimos a quem ainda vem a caminho, se tiver possibilidade de parar na estação de serviço de Almodôvar e levar 2 adeptos que tiveram a infelicidade de perder o autocarro de transporte aquando da paragem.Agradeciamos que colocassem um comentário nesse post caso já esteja resolvido.Obrigado pela vossa compreensão."