Farense goleia por 4-0 em Cinfães e continua na Taça de Portugal

O Farense, da II Liga, goleou este domingo o Cinfães, equipa dos distritais de Viseu, por 4-0, e apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

Um 'bis' de Pedro Henrique, aos 24 e 40 minutos e um autogolo de Fraga (37) levaram o Farense em vantagem para o intervalo, com Cristian Ponde a fechar o marcador aos 77, numa tarde com chuva e muito nevoeiro em Cinfães, no Norte do distrito de Viseu.

A resistência dos cinfanenses durou 24 minutos, altura em que Pedro Henrique, de cabeça, marcou o primeiro golo, após cruzamento na direita de Mica.

O segundo golo surgiu pouco depois, aos 37, numa incursão de Mayambela pela direita, a procurar Pedro Henrique na zona do segundo poste, mas Fraga desviou para a própria baliza ao tentar o corte.

Aos 40 minutos, o árbitro João Casegas considerou que Pedro Henrique sofreu carga de Jefferson na área do Cinfães e apontou para a marca de grande penalidade, que o avançado algarvio se encarregou de concretizar.

O segundo tempo abriu com uma ténue reação do Cinfães, com Paulo Jorge, aos 47 minuto, a conseguir escapar pela esquerda e à saída de Ricardo Velho tentou o 'chapéu', mas o guarda-redes algarvio conseguiu defender.

O Farense ainda chegou ao quarto golo com Cristian Ponde, aos 77 minutos, a fazer a recarga a uma defesa incompleta de Alex Reis, após remate de Elves Baldé.

O Farense segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, afastando da competição um dos representantes dos distritais de futebol que ainda estavam em prova nesta ronda da taça.