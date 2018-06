Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Farense sobe de divisão mas precisa de reforços

Equipa algarvia terminou com quatro empates e quatro derrotas em 41 jogos oficiais.

Por Rafael Duarte | 08:00

O Farense está de regresso à II Liga de futebol, depois da descida de divisão na época de 2015/2016. Apesar de não ter conquistado o Campeonato de Portugal com a derrota na final, no Estádio do Jamor, frente ao Mafra, por 2-1, os Leões de Faro cumpriram com o principal objetivo deste ano, a subida de divisão. Agora, o foco está na preparação da nova etapa que exige algumas mudanças na equipa.



Face a um campeonato mais difícil e com mais jogos, Rui Duarte, treinador da equipa algarvia, admitiu ao CM que "como em todos os plantéis, há jogadores que saem e outros que entram", assumindo a necessidade de fazer "retoques", porque entende que na II Liga os jogos vão apresentar uma maior dificuldade. Ainda que consciente da necessidade de trazer jogadores novos à equipa, Rui Duarte conta que ainda não há reforços em mente porque, nesta fase inicial, "a principal preocupação é perceber quem sai e quem pode fazer parte do projeto da II Liga".



A época 2017/2018 terminou e para Rui Duarte foi o "trabalho de equipa" que permitiu ao Farense terminar o ano com apenas quatro empates e quatro derrotas em 41 jogos. Nestes registos é de destacar o sucesso na Taça de Portugal, na qual o plantel esteve a um pequeno passo de fazer história, ao ser a 2ª equipa na história do clube a chegar às meias-finais.



Apesar da época bem-sucedida e de já estar a preparar a próxima, Rui Duarte, admite que ainda não tem o futuro definido. Assume que "não foi uma missão fácil" treinar a equipa, porque houve problemas ao longo do ano, "mas o espírito de família fez a diferença".