“Fazer melhor é o objetivo”, defende Sequeira para o Sp. de Braga

Sequeira tem consciência de que “o objetivo do Sp. Braga é fazer melhor” na nova temporada. O defesa-esquerdo e um dos jogadores mais experientes do plantel dirigido por Carlos Carvalhal faz um balanço positivo da preparação dos terceiros classificados da última época e elogia o treinador. “O objetivo de quem está no Sp. Braga é fazer melhor época após época”, afirmou ontem o jogador, de 30 anos, antes do início de mais um treino, acrescentando: “Eu não fujo à regra e espero fazer melhor do que na época passada.”









A preparação, diz o jogador formado no Senhora da Hora e no Leixões, “está a ser positiva”. “Estamos a interiorizar as ideias do novo treinador e sabemos que esta fase exige muito de nós fisicamente”.

Carlos Carvalhal, na ótica do antigo futebolista do Nacional e do Leixões, “é um treinador que gosta de um futebol atacante, atrativo e com posse de bola. São essas ideias que o treinador passa para nós. Claro que para os jogadores dá muito mais prazer um treinador com essa filosofia, porque tira partido das suas qualidades”, afirma Sequeira, que fez 41 jogos na época transata com a camisola dos bracarenses.





O defesa, que vai para a quarta temporada nos arsenalistas, deixou, também, elogios às novas contratações do clube. “São jogadores com muita qualidade. Nem preciso de falar de nomes, porque toda a gente sabe que são jogadores experientes”, diz Sequeira, lembrando a importância do papel daqueles que já estão na casa: “Integrá-los o mais rápido possível para que possam tirar partido das suas qualidades e ajudar o grupo.”