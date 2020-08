FC Barcelona sofre maior derrota europeia e a terceira mais volumosa de sempre

A goleada sofrida hoje pelo FC Barcelona perante o Bayern Munique (8-2) foi a maior derrota dos catalães em jogos das competições europeias de futebol e a terceira mais volumosa de sempre do historial 'blaugrana'.

Nos quartos de final da Liga dos Campeões, a formação da Catalunha foi 'cilindrada' pelos bávaros e ficou pelo caminho na principal competição europeia de clubes, cuja inédita 'final a oito' decorre em Lisboa.

Este foi o maior desaire do FC Barcelona nas competições europeias, superando o 6-2 sofrido ante o Valência, em 1962, na primeira mão da final da extinta Taça das Cidades com Feiras, que antecedeu a Taça UEFA e a Liga Europa.

De resto, até hoje, só os valencianos e os búlgaros do Levski de Sófia (vitória por 5-4 nos quartos de final da Taça UEFA de 1975/76) tinham conseguido marcar pelo menos cinco tentos à equipa catalã.

Na lista das mais volumosas derrotas do 'barça' na Europa segue-se uma ocorrida na época passada, na visita ao terreno do Liverpool, por 4-0, nas meias-finais da Liga dos Campeões, que qualificou os 'reds' para a final da prova que acabariam por conquistar.

De resto, os catalães foram derrotados pelos mesmos números em outras cinco ocasiões, quatro das quais na competição 'milionária', diante de Paris Saint-Germain (2016/17), Bayern de Munique (2012/13), Dinamo de Kiev (1997/98) e AC Milan (1993/94), e uma na Taça UEFA, contra o Colónia (1980/81).

Por outro lado, a 'humilhação' sofrida hoje com o Bayern Munique é a terceira pior derrota de sempre do FC Barcelona em todas as competições que já disputou ao longo da sua história.

Em 1930/31, os 'blaugrana' foram goleados por 12-1 pelo Athletic Bilbau, no campeonato espanhol, e em 1940/41 perderam por 11-1 diante do Sevilha, para a mesma competição interna.