FC Porto: A democracia do golo

Único penálti por um defesa



De entre os 16 golos apontados pelo FC Porto neste início de época, um deles foi conseguido através da marcação de penálti. O defesa Alex Telles, no jogo frente ao Belenenses, foi chamado à cobrança do castigo máximo.



Jovem Marius entre no rol



O jovem Marius Mouandilmadji foi contemplado com alguns minutos de jogo na partida frente ao Desp. Chaves. Numa fase em que o encontro estava completamente definido acabou por marcar um golo no festim de 5-0.



Diogo Leite também marca





Diogo Leite fez parelha com Filipe no eixo da defesa nos quatro primeiros jogos da época. O jovem de 19 anos oriundo da formação do FC Porto deu boa conta do recado e até marcou um golo, no jogo frente ao Belenenses, no Jamor.

O FC Porto tem o melhor ataque da Liga. Por 13 vezes os jogadores do emblema do dragão gritaram golo nos primeiros quatro jogos do campeonato. Se a este registo somarmos os três tentos obtidos na vitória (por 3-0) alcançada frente ao Desp. Aves, na Supertaça, passa a 16 o total de golos conseguidos pela equipa treinada por Sérgio Conceição neste início de época. O que dá uma média de 3,2 bolas no fundo das redes adversárias. A primeira impressão digital do FC Porto versão 2018/19 é, pois, muito clara: uma equipa de tração dianteira e vocação ofensiva.Há, contudo, um dado bastante diferenciador na capacidade goleadora deste FC Porto. Os 16 golos marcados até ao momento (o jogo da Taça da Liga de ontem não está aqui incluído) têm onze assinaturas diferentes. Conforme se pode constatar na tabela anexa, são onze (número que corresponde a uma equipa de futebol) os jogadores que nesta época já fizeram o gosto ao pé. Ou à cabeça. Tudo isto em somente cinco jogos, o que confere alguma singularidade ao feito. O ano passado, por exemplo, com um plantel praticamente idêntico, apenas seis jogadores marcaram nos cinco primeiros jogos oficiais do FC Porto.Vamos a comparações. No Benfica já houve dez marcadores diferentes, neste arranque de época. Mas em oito jogos, ou seja, em mais 270 minutos de futebol. Já o Sporting, nos quatro encontros oficiais realizados até agora (todos na Liga) apenas tem quatro jogadores como marcadores de golos.Reina, pois, uma espécie de democracia do golo na equipa do FC Porto. Uma situação que tem a ver com as rotinas criadas durante os treinos. Há mais jogadores a surgir em posição de finalização, o que indicia grande dinâmica de conjunto. Mas também uma grande rotatividade nas escolhas do treinador. Existe ainda um outro dado que confere maior expressão aos números aqui apresentados: Marega, jogador nuclear na estratégia ofensiva do FC Porto na época passada, esteve afastado nos primeiros três jogos. Terá sido isso que obrigou o FC Porto a mexer-se de outra maneira? Também, seguramente.Os avançados Aboubakar e Brahimi, cada um com três golos, são os melhores marcadores do FC Porto nesta época. Na temporada passada o avançado camaronês foi o goleador máximo da equipa, com 26 finalizações certeiras em 43 jogos. Já o extremo argelino, em 2017/18, conseguiu 12 golos, tendo sido o terceiro melhor. Pelo meio de ambos ficou Marega, com 23 golos.Aboubakar teve um excelente arranque na Liga portuguesa, conseguindo os dois primeiros golos do FC Porto na competição, esta época. No jogo frente ao Desportivo de Chaves precisou de somente 20 minutos para bisar, no robusto triunfo por 5- -0. A torneira dos golos fechou para só voltar a abrir-se na última ronda, com a obtenção do segundo golo no triunfo por 3-0 sobre o Moreirense.O maliano Marega apenas tem um golo nesta época. Curiosamente o último dos 16 marcados pelo FC Porto. Mas, para ele, a temporada começou um pouco mais tarde...