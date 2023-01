FC Porto abre inquérito a alegados insultos ao hoquista do Benfica Carlos Nicolía

A direção do FC Porto decidiu instaurar um inquérito aos alegados insultos ao hoquista argentino Carlos Nicolía, jogador do Benfica, no jogo disputado quarta-feira no pavilhão do clube portuense, anunciou esta sexta-feira o campeão português de hóquei em patins.

Os responsáveis do emblema 'azul e branco', que expressaram "empenho na erradicação destes fenómenos do desporto português", vão iniciar uma investigação "para apuramento dos factos e da identidade dos presumíveis autores" dos insultos ao avançado benfiquista, de 36 anos.

A direção do FC Porto, que venceu por 3-0 o encontro da 13.ª jornada do campeonato e ultrapassou o Benfica na liderança da prova, repudiou "todas as agressões verbais que, infelizmente, acontecem nos variados palcos desportivos de todo o país".

A posição dos 'dragões', divulgada no sítio oficial na Internet, surge um dia depois de uma fonte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto ter informado que seria aberto um processo de inquérito para averiguar os alegados insultos a Nicolía.

Depois do jogo de quarta-feira, o jogador argentino recorreu às redes sociais para denunciar insultos vindos de uma parte da bancada do pavilhão dos 'azuis e brancos', que terão chamado "assassino" a Nicolía, acusando-o da morte da mulher, que faleceu antes de vir para Portugal, devido a doença prolongada.

O Benfica também criticou os alegados insultos, em comunicado publicado no site oficial, no qual "expressa total solidariedade para com o seu jogador Nicolía, uma vez mais insultado, desrespeitado enquanto homem, atleta e pai".