FC Porto anuncia chegada de Zaidu. Jogador assinou contrato até 2025

Zaidu foi este domingo oficializado pelo FC Porto é a terceira contratação dos dragões para a nova temporada. O nigeriano de 23 anos, que chega do Santa Clara, realizou os testes médicos esta manhã, assinando, depois, contrato até 2025.Fica assim concretizado um dos grandes objetivos dos azuis e brancos no mercado, tendo sido colocado o foco no lateral-esquerdo do Santa Clara como opção que tanto pode servir para secundar Alex Telles como, se tal for necessário, para assumir de imediato a titularidade.Um dossiê que não foi fácil para o FC Porto de resolver, visto que a boa temporada realizada por Zaidu ao serviço do Santa Clara acabou por atrair o interesse de outros clubes europeus. Na Alemanha, o lateral tinha propostas do Arminia Bielefeld e do Werder Bremen, às quais deve juntar-se ainda um forte assédio do Olympiacos, da Grécia.No entanto, foram os azuis e brancos que levaram a melhor, garantindo a contratação do jogador nigeriano, ao que tudo indica, a troco de quatro milhões de euros.