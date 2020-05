FC Porto anuncia que Marcano pára pelo menos três meses

Os comunicados que as SAD publicam na CMVM são habitualmente para anunciar transferências de passes de jogadores (compras ou vendas) ou resultados trimestrais.

Esta quarta-feira a SAD do Porto estreou-se noutro tipo de anúncios: lesões de jogadores. Nomeadamente do seu central Marcano, que vai ficar fora dos relvados pelo menos três meses, após ter sido operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito

"A intervenção cirúrgica, realizada pelo Professor José Carlos Noronha na Ordem de São Francisco, no Porto, decorreu sem intercorrências, seguindo-se agora o plano de reabilitação adequado a este tipo de lesões. O período expectável para o afastamento da competição não será nunca inferior a três meses", refere o comicado, que confirma que o jogador espanhol não joga mais esta época.