Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto ataca central Ferrari

SAD portista preparada para desembolsar cerca de oito milhões de euros pelo defesa italiano da equipa do Sassuolo.

Por Raul Teixeira | 09:11

O defesa italiano Gianmarco Ferrari é o mais recente desejo de Sérgio Conceição para reforçar o plantel do FC Porto.



O técnico portista vê-se obrigado a ir ao mercado antes do arranque da época, de forma a preencher as lacunas no setor defensivo criadas pelas saídas de Marcano e Reyes e pela lesão do reforço Mbemba.



O central do Sassuolo, que na temporada passada esteve emprestado à Sampdoria, está habituado a jogar no lado esquerdo da defesa e parece encaixar nas características da formação azul-e-branca.



Segundo avança a Sky Sports italiana, a direção portista prepara-se para avançar com uma proposta no valor de oito milhões de euros pelo jogador. De acordo com a mesma fonte, o campeão nacional está na frente da corrida pela contratação de Ferrari, ainda que este tenha contrato válido até junho de 2021 com o emblema 'neroverdi' e isso possa dificultar uma transferência a título definitivo para o dragão.



Aos 26 anos o italiano pode estar de saída da Série A - depois de passagens por Parma, Crotone, Sampdoria, Sassuolo e clubes do segundo escalão de Itália - e ter pela frente a sua primeira experiência no estrangeiro.



Formação atrasa treino do Olival

A equipa do FC Porto iniciou ontem de manhã a sessão de trabalhos no Olival uma hora e meia depois do previsto devido a uma ação de formação de arbitragem ministrada por Luís Ferreira e Ricardo Duarte (Conselho de Arbitragem da FPF).