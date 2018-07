Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto atento a Roger Guedes

Jogador brasileiro tem 21 anos.

10:08

O FC Porto está atento ao extremo brasileiro Roger Guedes e pondera avançar para a contratação caso tenha de vender Brahimi.

O extremo, de 21 anos, é do Palmeiras, mas está emprestado ao Atl. Mineiro. É o melhor marcador do Brasileirão com nove golos em 12 jogos e a grande revelação da prova.



Apesar de estar avaliado pelo 'Transfermarkt' por nove milhões de euros, Roger Guedes pode sair por seis. Os dragões tentam baixar um pouco.



Há vários interessados, mas o Mundial de futebol na Rússia fez com que os clubes europeus se retraíssem nesta fase. Daí que as propostas existentes pelo jogador sejam da Arábia Saudita.



A imprensa brasileira deu conta do interesse do FC Porto no jogador, que também já foi cobiçado pelo Benfica. Para já os dragões estão na frente para a contratação do atleta, mas a negociação pode ser dura .