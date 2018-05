Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto bate Benfica e ganha vantagem nas meias-finais do 'play-off' de basquetebol

Dragões foram à Luz bater o rival Benfica por 90-79.

O FC Porto iniciou da melhor forma a campanha nas meias-finais do 'play-off' da Liga de basquetebol, ao ir à Luz bater o rival Benfica por 90-79, colocando-se em vantagem na eliminatória.



O jogo começou com triplos de Tomás Barroso e Marcus Gilbert, a prometerem um jogo aberto e um bom espetáculo.



Mais serenos e pacientes no ataque, os 'dragões' venceram o primeiro período, que terminaram com ligeira supremacia (22-19), igualmente expressa nos ressaltos conquistados.



A superioridade portista prolongou-se durante o segundo período, obrigando José Ricardo Rodrigues a requisitar um desconto de tempo aos 14 minutos e numa altura em que os 'encarnados' perdiam por 39-24.



Uma pequena pausa benfiquista que não resultou numa melhoria de produção. Os ataques mantiveram-se complicados e precipitados, com os 'dragões' a retirarem vantagem dessa situação.



Daí a superioridade verificada ao intervalo, atestada por 18 pontos de avanço no marcador (54-36). Um domínio com grande expressão na luta das tabelas, pois os 'dragões' conquistaram mais 15 ressaltos (26-11) do que as 'águias' nos primeiros 20 minutos.



Bem comandado pelo base norte-americano Damier Pitts, o Benfica foi em busca da recuperação. Um triplo de Pitts, aos cinco minutos do terceiro período, 'incendiou' a Luz e colocou o resultado em 59-50 para os portistas.



Os 'encarnados' prosseguiram a recuperação, mas atingiram o final do terceiro período ainda em desvantagem no marcador (71-62).



No entanto, o FC Porto conseguiu manter a intensidade e agressividade defensiva até ao fim, apesar da combatividade revelada pelos atletas benfiquistas, que ainda reduziram a diferença no marcador para somente três pontos (76-73), a quatro minutos do fim.



O poste sérvio Sasa Borovnjak (22 pontos e quatro ressaltos) e o extremo norte-americano Will Sheehey (20 pontos, sete ressaltos e cinco assistências) foram os elementos mais determinantes no sucesso da equipa da Invicta.



Um triunfo que colocou os 'dragões' em vantagem na eliminatória, que prossegue no domingo, na Luz, com a realização do segundo duelo das meias-finais deste empolgante 'play-off' disputado à melhor de cinco duelos.



Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.