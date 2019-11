FC Porto cede empate e vai da 'euforia ao desânimo' na UEFA Youth League

O FC Porto empatou esta quarta-feira a 2-2 na receção aos eslovenos do Domzale, em jogo da primeira mão da segunda eliminatória do 'caminho dos campeões' na UEFA Youth League de futebol, disputado em Vila Nova de Gaia.

Os 'dragões', campeões em título, terminaram o jogo no Olival com 'queixas' de si próprios, face ao desperdício de oportunidades que tiveram no jogo, em especial na primeira parte, mas os minutos finais foram surpreendentes.

Um golo para cada lado, já nos descontos, no espaço de oito minutos, levou o FC Porto da euforia ao desânimo, quando pensou ter dado a volta ao marcador.

No jogo, foi preciso esperar uma hora para o marcador 'mexer', e para o Domzale, de grande penalidade, num lance em que o capitão Svetlin converteu da marca dos 11 metros, após falta do lateral Rodrigo Pinheiro.

Antes, o FC Porto teve boas oportunidades, nomeadamente por Levi Faustino, num canto, aos 39 minutos, ou por Duarte Moreira, que nos últimos cinco minutos da primeira parte quis colocar em jeito e viu a bola sair ao lado do poste da baliza eslovena.

A segunda parte começou com a mesma tónica, com Fábio Vieira a atirar por cima da barra (50 minutos) e novamente o central Levi a responder a um canto, colocando o pé debaixo da bola, que subiu em demasia.

O golo do Domzale, aos 62 minutos, forçou ainda mais a resposta portista, depois do treinador Tulipa mexer na equipa, com Duarte Moreira a fazer o 1-1 aos 78 minutos, após uma boa combinação de ataque e já com Johan Gomez e Francisco Conceição em campo.

Tudo parecia encaminhado para uma igualdade a um golo no Centro de estágios do Olival quando o lateral direito Tomás Esteves surgiu na sequência de um canto junto à marca de penálti para fazer o 2-1, aos 90+4 minutos.

A euforia dos 'campeões europeus' de juniores não durou muito, já que aos 90+8 minutos, uma imprudente mão do central Mendy deu um perigoso livre frontal para o Domzale e o 2-2 apontado por Pisek, que tinha entrado na parte final.

O FC Porto, que na primeira ronda eliminou os letões do Liepaja, discutirá a continuidade na prova na segunda mão, agendada para 27 de novembro, na Eslovénia.

Os 'dragões' disputam a competição através do 'caminho dos campeões' -- a equipa sénior está na Liga Europa e não a dos Campeões -- e se passarem esta segunda ronda juntar-se-ão num 'play-off' às equipas da fase de grupos.

O vencedor de cada 'poule' da fase de grupos apura-se diretamente e o segundo colocado vai disputar um 'play-off' com as equipas provenientes do 'caminho dos campeões'.

Jogo no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

FC Porto -- Domzale, 2-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Tamar Svetlin, 62 minutos (de grande penalidade).

1-1, Duarte Moreira, 78.

2-1, Tomás Esteves, 90+4.

2-2, Jost Pisek, 90+8.

Equipas:

- FC Porto: Francisco Meixedo, Tomás Esteves, Formose Mendy, Levi Faustino, Rodrigo Pinheiro, Manuel Mané (Johan Gomez, 72), Vítor Ferreira, Gonçalo Borges (Francisco Conceição, 72), Afonso Sousa (Tiago Matos, 90+6), Fábio Vieira e Duarte Moreira.

(Suplentes: Tiago Estêvão, Tiago Matos, Ruben Cardoso, Bernardo Folha, Seco Sani, Francisco Conceição e Johan Gomez).

Treinador: Tulipa.

- Domzale: Klemen Mihelak, Jost Urbancic, Ziga Dajcman, Miha Vrhovnik, Ivan Makovec, Benjamin Markus, Mark Ceh, Ziga Repas (Darko Mitrovicm 90+2), Tian Pantelic (Jost Pisek, 80), Dário Kolobaric e Tamar Svetlin.

(Suplentes: Lovro Stubljar, Andrija Radovanovic, Darko Mitrovic, Jaca Jupan, Anze Sojer, Jost Pisek e Tristan Ciglar).

Treinador: Darko Birjukov.

Árbitro: Nicolas Laforge (Bélgica).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mark Ceh (44), Manuel Mané (45+1), Benjamin Marcus (58), Tomás Esteves (83) e Afonso Sousa (90+4).

RPM // PFO

Lusa/Fim