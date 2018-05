Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto com 54 milhões de euros para ir às compras

Sérgio Conceição exige reforços com o dinheiro proveniente das vendas.

Por Mário Pereira | 02:13

A venda iminente de Diogo Dalot ao Manchester United pelo valor da cláusula de rescisão, 20 milhões de euros, eleva para 54 milhões o montante disponível na SAD do FC Porto para compras, no sentido de reforçar a equipa para a próxima época.



A venda de Dalot junta-se aos negócios recentemente concretizados de Ricardo Pereira (22 milhões pagos pelo Leicester) e de Boly (12 milhões provenientes do Wolverhampton).



Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, referiu num programa televisivo, antes ainda da venda de Dalot, que o FC Porto "pode gastar exatamente o mesmo que fizer em transferências", em alusão ao cumprimento do fair-play financeiro imposto pela UEFA a que o clube está sujeito.



O Correio da Manhã sabe, contudo, que o treinador Sérgio Conceição está a forçar a necessidade de aplicar o dinheiro das vendas em novas compras.



O técnico ficou bastante desagradado com a saída de Ricardo Pereira, tendo na altura feito saber que seria preciso assegurar a continuidade de Dalot, de forma a não desguarnecer o lado direito da defesa. O que agora veio a acontecer.



Deste modo, ir ao mercado por um lateral destro é mais do que uma prioridade: é uma exigência de Conceição.