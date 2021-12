Sérgio Conceição tem três baixas para o jogo com o Portimonense, amanhã (19h00), a realizar no Estádio Municipal de Portimão. Marcano, Pepe e Francisco Conceição continuam em tratamento, a menos de 48 horas do encontro referente à 13ª jornada.









Tudo indica que nenhum deles possa dar contributo à equipa, numa deslocação de risco. Marcano já teve alta hospitalar e recupera da intervenção cirúrgica ao pé direito, feita na passada semana, para correção de um problema recorrente. Francisco Conceição lesionou-se em Anfield Road, no jogo frente ao Liverpool (Champions, derrota por 2-0), na anca esquerda e desde então não fez qualquer treino.

Por último, Pepe continua com problemas musculares não especificados. O departamento clínico tenta tudo por tudo no sentido de o ter operacional no jogo com o Atlético de Madrid para a Champions, dada a importância que esse jogo tem para o futuro do FC Porto na competição. Caso Pepe não recupere, deverá manter-se em recuperação mais conservadora, sendo poupado para os jogos com o Benfica (Taça de Portugal e campeonato), no final deste mês.