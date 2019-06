FC Porto condenado com justiça no caso dos mails

Houve justiça na decisão judicial que condenou o FC Porto e Francisco J. Marques, seu diretor de comunicação, ao pagamento de cerca de 2 milhões de euros ao Benfica, no âmbito do processo da divulgação de mails, que terão sido obtidos de forma ilegal. Esta é a opinião de mais de metade dos inquiridos numa sondagem realizada conjuntamente peloe pela empresaNeste processo, o Benfica tinha avançado com um pedido de indemnização no valor de 17 milhões de euros. A decisão judicial, contudo, só parcialmente satisfez as pretensões do clube da Luz. Deu-lhe razão, condenou o rival e um seu alto funcionário, mas baixou substancialmente o montante da indemnização. Para 55% dos inquiridos, esta foi uma decisão justa. Para 27%, não foi.Há, contudo, um dado muito interessante nesta sondagem: 33% dos adeptos do FC Porto auscultados acham que foi justa a decisão do juiz. Ou seja, um em cada três simpatizantes do emblema do Dragão concorda com a condenação. Pelo menos nos termos em que ela foi aplicada.Sem surpresa, a esmagadora maioria de adeptos do Benfica ouvidos neste estudo aplaude a decisão do juiz: 78 por cento. Ou seja, quase oito em cada dez adeptos. Contudo, a sentença decretada pela autoridade judicial já foi alvo de recurso pelo FC Porto.