FC Porto contrata central Zé Pedro ao Estrela da Amadora

O FC Porto contratou o defesa central Zé Pedro, que alinhava no Estrela da Amadora, para integrar o plantel da sua formação secundária, na II Liga portuguesa de futebol, com um vínculo válido até 2024.

"Foi muito bom saber do interesse do FC Porto, é um clube que me diz muito, o meu clube do coração e é ainda melhor representar este clube. Espero conseguir fazê-lo com a maior distinção possível, quero pisar o relvado do Dragão em breve e defender estas cores que tanto amo", expressou, em declarações difundidas pelos 'dragões'.

O futebolista apontou três golos em 33 encontros realizados pelo clube 'tricolor' na temporada passada, então no Campeonato de Portugal, ajudando no regresso do Estrela da Amadora aos escalões profissionais, 12 anos após a descida administrativa.

"O futebol é feito de ciclos, agradeço muito ao Estrela da Amadora, mas surgiu esta grande oportunidade e ao FC Porto não se pode dizer que não. Agora tenho de pensar mais à frente e trabalhar para chegar à equipa principal", frisou Zé Pedro, de 24 anos.

Com formação dividida entre Vitória de Guimarães, Os Sandinenses e Vizela, Zé Pedro fez a sua estreia como sénior pelo União Torcatense, por empréstimo dos vizelenses, tendo também representado o Fafe, antes de rumar aos sub-23 do Sporting de Braga.

"No FC Porto, só se pode encarar todos os jogos para ganhar, é a mística do clube, eu fui habituado assim enquanto adepto e enquanto jogador não vou querer menos, quero ganhar sempre", assegurou o central, que seguiu as 'pisadas' de Silvestre Varela.

O avançado, que representou o Belenenses SAD nas duas últimas temporadas, tinha sido o último jogador a trocar Estrela da Amadora por FC Porto, em 2009/10, tendo visto confirmado o seu retorno aos 'dragões' na terça-feira, aos 36 anos de idade.

Zé Pedro definiu as suas principais qualidades enquanto jogador: "Acho que sou um jogador rápido, apesar da estatura tenho velocidade, sou forte no jogo aéreo e gosto de sair a jogar, primo um pouco pela técnica, apesar da posição também".

O FC Porto B tem a primeira jornada da II Liga agendada para 07 de agosto, na receção ao recém-promovido Trofense, às 18:00, no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio.