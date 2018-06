Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto defronta o Newcastle no jogo de apresentação

Encontro está agendado para o dia 28 de julho no Estádio do Dragão.

Por Lusa | 00:39

O Newcastle, da liga inglesa de futebol, é o adversário do FC Porto, campeão português, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, encontro agendado para 28 de julho, no Estádio do Dragão.



No plantel da equipa britânica, campeã inglesa em quatro ocasiões, consta o ganês Christian Atsu, que representou o FC Porto na época de 2012/13, temporada em que os 'dragões' se sagraram tricampeões sob a orientação de Vítor Pereira.