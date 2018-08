Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto deixa nova farpa ao Benfica e aconselha "chá de camomila"

Newsletter 'Dragões Diário' constata que "as vitórias do FC Porto parecem estar a tirar o sono a alguns".

O FC Porto deixou alguns recados ao Benfica na sua newsletter 'Dragões Diário', habitualmente publicada às segundas-feiras. Depois de os encarnados terem considerado que "esta é a Liga Blue Velvet", os azuis e brancos respondem que "as vitórias do FC Porto parecem estar a tirar o sono a alguns".



"Chá de camomila. As vitórias do FC Porto parecem estar a tirar o sono a alguns. Deve ser um qualquer efeito secundário da porta 18. Pela nossa parte, vamos esforçar-nos para continuar a causar-lhes pesadelos", pode ler-se.



A terminar, o FC Porto recomenda a música 'Blue Velvet', numa alusão à denominação que o Benfica atribuiu à liga deste ano. "Para ouvir. Para aqueles que passam a vida a fazer fitas."