FC Porto diz que falhará jogos com árbitros da final da Liga de basquetebol

O FC Porto assegurou esta segunda-feira que vai falhar os encontros da próxima Liga portuguesa de basquetebol que sejam dirigidos pelos mesmos árbitros do último jogo da final de 2020/21.

"Tendo em conta a gravidade dos erros de arbitragem cometidos em prejuízo do FC Porto no quinto jogo dessa final, e considerando o impacto que esses erros tiveram na atribuição do título campeão nacional, a direção [do FC Porto] decidiu que na próxima temporada o FC Porto não comparecerá em qualquer jogo para o qual sejam nomeados os árbitros envolvidos nestas decisões, sem prejuízo, caso isso venha a acontecer, de suspender a participação na Liga Portuguesa de Basquetebol", lê-se num comunicado .

No mesmo documento, a direção do clube diz que "esta deliberação foi tomada levando em consideração a tradição da modalidade no clube, os seus adeptos e o comportamento de todo o plantel e equipa técnica em defesa dos superiores interesses do FC Porto".

No final do quinto e último jogo da final dos 'play-offs', ganho pelo Sporting, por 86-85, os responsáveis portistas criticaram duramente a arbitragem e admitiram mesmo deixar a modalidade.