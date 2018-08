Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto e Desportivo das Aves discutem primeiro troféu da época

Encontro está agendado para as 20h45 deste sábado, no Estádio Municipal de Aveiro.

07:26

O FC Porto, campeão nacional, procura conquistar este sábado a sua 21.ª Supertaça de futebol, quando defrontar em Aveiro o Desportivo das Aves, vencedor da Taça, equipa estreante nesta final.



Frente aos avenses, o FC Porto é claro favorito, pelo historial e pelo seu poderio, mas, numa altura em que ainda está a fazer os últimos acertos +para atacar o campeonato, o treinador Sérgio Conceição não vai alinhar com o avançado maliano Moussa Marega, que acabou por não integrar os convocados para o jogo por opção do técnico.



Do outro lado, numa equipa que venceu a primeira final que disputou da Taça de Portugal, o plantel de José Mota parece estar todo operacional, numa equipa na qual já não alinha o avançado Guedes, que, entretanto, rumou ao Vitória de Guimarães.



