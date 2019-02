Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"FC Porto é equipa de topo mundial" diz Sérgio Conceição em Roma

Lesões não servirão de desculpa e momento na Liga pouco interessa. 10-0 do Benfica ficou sem resposta.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 12.02.19

Em Roma, sem papas na língua. Sérgio Conceição não gostou de ouvir jogadores e dirigentes do clube italiano desvalorizarem a dimensão e o potencial dos dragões. O objetivo é responder em campo, mas o aviso já ficou dado.



"Eu ouvi uma declaração do Pellegrini [médio da Roma] a dizer que o FC Porto é uma excelente equipa, só que não é de topo europeu. De facto, não é. É de topo mundial. Podemos dizer muita coisa, mas apenas contam os 90 minutos aqui e no Dragão. No fim, uma equipa esfregará as mãos, espero que seja o FC Porto", atirou.



Sem Aboubakar, Marius e Marega (lesionados), nem Corona (castigado), o técnico garante que não se vai desculpar com as baixas.



"Não há amarras. Sou pago para encontrar soluções. Os problemas fazem parte, as lesões fazem parte da época", recordou, logo criticando o castigo ao mexicano, por ter forçado o amarelo de forma a limpar a folha disciplinar.



"Não sei como a UEFA faz para avaliar os pensamentos dos jogadores, assim como não percebo como um presidente pode adivinhar os sonhos de um atleta", atirou, numa indireta ao presidente do Lyon e uma alegada vontade de Herrera em sair para França.



Conceição não se quis alongar muito em relação ao atual momento portista no campeonato. Sobre a goleada do Benfica, nem sequer uma palavra.



"O meu foco é o jogo de amanhã [esta terça-feira]", vincou. Deixou ainda um "já estamos habituados" sobre o facto de o FC Porto ser o clube português a chegar mais longe na Champions. Para já, são 68 milhões de euros em caixa. Se passar para os quartos de final, serão mais 10,5 para os cofres dos dragões.



Pinto da Costa volta a visitar o Vaticano

Pinto da Costa aproveitou parte do dia desta segunda-feira para voltar ao Vaticano, tal como tinha feito já em 2003, na altura no âmbito de uma saída dos dragões - vitoriosa - a Roma, então para defrontar a Lazio.



"Gosto sempre de ir lá e tenho boas recordações. Na altura, até fomos recebidos pelo Papa João Paulo II. Estou esperançado, mas não é uma questão de fé, é de acreditar na equipa. Confio no valor dos jogadores. É uma cidade que para nós tem sido talismã", rematou o dirigente, remetendo para a conquista da Champions. Mas foi mesmo na semana de um encontro para a então Taça UEFA que a visita ao Papa decorreu.



Pinto da Costa manteve-se também próximo do plantel no treino de adaptação ao relvado e ouviu tudo o que Sérgio Conceição disse na conferência de imprensa, ficando desagradado com o facto de terem questionado o treinador do FC Porto sobre a goleada do Benfica ao Nacional, por 10-0, para a Liga.



O técnico dos azuis-e-brancos está de regresso a Roma, onde já foi muito feliz com a camisola da Lazio.



"É naturalmente um jogo especial. Ele, que também aqui viveu tardes de glória enquanto jogador, espero que amanhã [esta terça-feira] tenha mais uma como treinador. É o que esperamos, confiamos e estou convencido que poderá acontecer", atirou o presidente do FC Porto, em declarações prestadas ao Porto Canal.



A Picardia com Totti

Desde o sorteio que Conceição e Totti têm trocado duelos de palavras, depois de disputarem em campo clássicos romanos. "Ele pode ter alguma antipatia por eu ter vencido seis títulos em dois anos aqui", disse Sérgio Conceição.



"Sérgio pede sempre mais"

"Conceição é um treinador que pede sempre mais. Ganhou o título na última época, que foi muito difícil", referiu Iván Marcano aos canais oficiais da AS Roma.



Conceição também elogiou o central ex-FC Porto. "Excelente jogador, não faço ideia porque é que não se está a afirmar."



Finta a questão do var devido a uma promessa

Esta terça-feira, já há vídeo-árbitro na Liga dos Campeões e Sérgio Conceição foi chamado a comentar o facto.



"Isso é uma pergunta com rasteira", referiu, recordando a promessa que fez em Moreira de Cónegos de que não voltaria a falar sobre arbitragem, o que se estende também às competições europeias.



Sorrisos no regresso ao Olímpico de Roma

Muitos sorrisos, principalmente de Sérgio Conceição, na palestra e nos momentos de treino aberto à comunicação social. Os exercícios de aquecimento e os meiinhos ajudaram a cimentar o ambiente de boa disposição, no regresso após a vitória (3- -0), no play off da Champions, de 2016/17.



68 milhões em prémios

O FC Porto já arrecadou 68 milhões de euros até ao momento na Liga dos Campeões. No caso de se qualificarem para os quartos de final da competição, os dragões recebem mais 10,5 milhões de euros.



4000 adeptos portistas

Roma foi invadida por adeptos do FC Porto. Estão previstos cerca de quatro mil apoiantes da equipa azul-e-branca no estádio olímpico. Ontem, já foi possível ver várias pessoas equipadas a preceito.



PORMENORES

Último duelo com a Roma

Na última vez em que o FC Porto e a Roma se encontraram, os dragões venceram por 3-0 no Estádio Olímpico, em jogo da segunda mão do play off de acesso à Liga dos Campeões (2016/17). Na primeira mão as duas equipas empataram (1-1) no Estádio do Dragão.



Reencontro com Marcano

Marcano vai reencontrar os antigos companheiros do FC Porto. O defesa espanhol deixou os dragões no início desta época e transferiu-se para a Roma a ‘custo zero’. Tem sido, no entanto, pouco utilizado pelo treinador Eusebio Di Francesco e só participou em oito jogos nesta temporada.



Regresso de Conceição

O treinador Sérgio Conceição regressa esta terça-feira a um estádio que bem conhece. Enquanto jogador esteve na Lázio durante dois anos (1998/99 e 1999/00), que partilha o Estádio Olímpico com a eterna rival Roma.



Duelo em Manchester

Esta terça-feira há mais um jogo da Liga dos Campeões, entre o Manchester United e o PSG (20h00), em Old Trafford. Os avançados Cavani e Neymar são baixas de peso na equipa dos campeões franceses.