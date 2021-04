FC Porto e Sérgio Conceição multados pelo Conselho de Disciplina

O treinador Sérgio Conceição foi esta terça-feira multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por "não usar braçadeira correspondente", tal como o FC Porto face ao "atraso no reinício do jogo" com o Santa Clara.

De acordo com o mapa de castigos, o campeão nacional foi penalizado em 1.020 euros pela demora verificada no início da segunda parte do encontro da 25.ª jornada da I Liga, com os açorianos, que "começou com um atraso de três minutos, face à chegada tardia do guarda-redes da equipa do FC Porto ao terreno de jogo, sem apresentar qualquer justificação."

Por sua vez, Sérgio Conceição foi, novamente, visado pelo CD, que justificou a multa de 2.250 euros pela ausência da "braçadeira correspondente durante toda a segunda parte" do jogo que os 'dragões' venceram por 2-1, no sábado.

O avançado do Paços de Ferreira Douglas Tanque, expulso após o apito final do encontro com o Famalicão, foi suspenso por um jogo e multado em 612 euros, por "injúrias e ofensas à reputação, após ser advertido", falhando assim o jogo da próxima jornada com o Benfica.

O CD da FPF abriu igualmente um processo disciplinar ao Nacional e ao diretor desportivo do Vitória de Guimarães, Flávio Meireles.