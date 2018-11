Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto e Sporting tentam seguir pisadas do Benfica na Taça de Portugal

Desportivo das Aves vai prosseguir a defesa do troféu fora de casa, deslocando-se a Almada.

08:58

FC Porto e Sporting vão tentar este sábado seguir o Benfica e qualificar-se para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, dia em que o Desportivo das Aves, detentor do troféu, também entra em ação.



No estádio do Dragão, FC Porto e Belenenses vão protagonizar um dos três encontros entre equipas da I Liga, numa partida em que os portistas são favoritos, mas terão de acautelar uma eventual surpresa.



As duas equipas já se defrontaram esta temporada, tendo o FC Porto saído do estádio Nacional, a 'casa' do Belenenses esta época, com um difícil triunfo por 3-2, em jogo da segunda jornada da I Liga.



Menos complicada aparenta ser a tarefa do Sporting, que vai estrear o treinador holandês Marcel Keizer, com os 'leões' a jogar em Viseu frente ao Lusitano de Vildemoinhos, equipa atual quinta classificada da série B do Campeonato de Portugal.



O Desportivo das Aves vai prosseguir a defesa do troféu fora de casa, deslocando-se a Almada, para defrontar o Cova da Piedade, formação da II Liga.



No arranque da eliminatória, na quinta-feira, o Benfica recebeu e venceu o Arouca, da II Liga, por 2-1, numa partida em que esteve a perder, tendo chegado ao golo da vitória já no terceiro minuto de compensação por Rafa.