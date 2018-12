Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto em Istambul sem Militão, Otávio e Corona

Por lesão, Aboubakar continua a ser uma baixa prolongada no conjunto portista.

O FC Porto viaja este domingo para Istambul, onde, na terça-feira, defronta o Galatasaray na Liga dos Campeões, sem Militão, Otávio e Corona, numa lista com 20 futebolistas.



Os dois primeiros corriam o risco, se vissem cartão amarelo, de falhar o primeiro jogo dos oitavos de final, enquanto Corona vai cumprir castigo. Ausente estará também Tiquinho Soares, que não está inscrito.



Nos convocados e com o apuramento garantido, o treinador Sérgio Conceição chamou vários jogadores da equipa B, como Jorge e Diogo Leite, que já jogaram pela equipa principal, e Bruno Costa e Madi Queta.



O guarda-redes Diogo Costa também viaja para Istambul, num setor em que o técnico portista conta com Casillas e Vaná.



O FC Porto chega a Istambul com a vitória no grupo D assegurada, num jogo em que os turcos ainda tentam a possibilidade de irem à Liga Europa se terminarem em terceiro e tendo em conta que o Schalke 04 assegurou o segundo lugar.



O grupo D é liderado pelo FC Porto com 12 pontos, seguido do Schalke com oito, do Galatasaray com quatro e do Lokomotiv Moscovo com três.



Na terça-feira, com arbitragem do bielorrusso Aleksei Kulbakov, o jogo entre Galatasaray e FC Porto tem início marcado para as 17h55 (horas de Lisboa).