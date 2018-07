FC Porto empresta Fede Varela a equipa da II Liga espanhola

Argentino apenas foi utilizado na equipa B dos Dragões.

Por Lusa | 14:26

O futebolista argentino Fede Varela, emprestado na última época pelo FC Porto ao Portimonense, foi cedido ao Rayo Majadahonda, equipa promovida à II Liga espanhola.



O médio, de 22 anos, regressa ao futebol espanhol, depois de ter começado nos juniores do Celta de Vigo, clube a que se seguiu os suíços do Stade Nyonnais, antes de assinar pelo FC Porto, em 2015/16.



Nos 'dragões', o argentino apenas foi utilizado na equipa B e na última temporada, no mercado de janeiro, foi cedido ao Portimonense, efetuando 12 jogos pela equipa algarvia.