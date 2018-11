Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto encaixa milhões da Champions

Triunfo tranquilo dos dragões, que deram um passo de gigante rumo aos oitavos de final.

Por Mário Pereira | 01:30

Noite tranquila para o FC Porto. Tranquila e proveitosa. Os dragões venceram o Lokomotiv por 4-1, estão a um pequeno passo de garantir o apuramento para os oitavos de final (basta um ponto, que pode nem ser necessário), encaixaram mais 2,7 milhões de euros da vitória e já somam a impressionante maquia de 53,5 milhões na campanha em curso na Champions.



Isto quando faltam dois jogos para terminar a fase de grupos. A confirmar-se a qualificação para a fase seguinte entram mais 9,5 milhões e mais o que vier dos tais dois encontros em falta.



O jogo começou praticamente com os dragões em vantagem, Ainda o ponteiro dos segundos não tinha dado duas voltas completas ao mostrador e já Herrera fazia chegar a bola ao fundo da baliza russa, após jogada de envolvimento pelo lado direito, com Marega na assistência. O FC Porto ficou confortável no jogo.



O Lokomotiv esboçou a reação mas percebia-se que os argumentos eram fracos. Com Óliver no miolo a comandar os ritmos de jogo, a equipa de Sérgio Conceição resgatou o comando da partida. Boa circulação de bola, variações q.b., nada de muito excitante mas ainda assim suficiente para dominar. O 2-0 chegou com naturalidade antes do intervalo, em nova perceria Herrera-Marega, agora com passe do mexicano e finalização do avançado do Mali.



Na segunda parte, a entrada de Farfán injetou qualidade no jogo dos russos. O FC Porto ‘adormeceu’, deixou a equipa de Manuel Fernandes e Éder crescer e sofreu um golo, exatamente pelo agitador Farfán. Era o pior momento dos dragões no jogo, que se expuseram sem necessidade.



Alguns berros de Sérgio Conceição para dentro do campo acordaram a equipa. Isso mais as trocas. Otávio acrescentou clarividência e mais golos apareceram: o 3-1 por Corona após passe teleguiado de Óliver e o 4-1, cereja no topo do bolo, pelo próprio Otávio.



Conceição satisfeito

"Foi uma vitória merecida. A primeira parte foi boa mas devíamos ter estado mais equilibrados. Na segunda parte houve uma reação natural do Lokomotiv e o Farfán trouxe mais poder ofensivo, mas o jogo ficou controlado depois do terceiro golo", disse Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, no final do encontro de ontem.



O treinador deixou claro que os dragões vão lutar pelos três pontos com o Schalke 04, no próximo jogo da Liga dos Campeões. "A vitória não deixa dúvidas a ninguém, mas ainda não estamos nos oitavos de final. Precisamos de estar alerta e vamos jogar para vencer."



ANÁLISE

Domínio quase absoluto

O FC Porto esteve quase sempre por cima, no jogo. Tirando alguns momentos no início da segunda parte, controlou as operações. Sofreu um golo e soube logo a seguir reagir para repor as diferenças.



Russos fraquinhos

Esta equipa do Lokomotiv mostrou pouco futebol no Dragão. Além disso, arrisca pouco, muito pouco. Ficou bem evidente a razão pela qual tem zero pontos após quatro jogos.



Um penálti por marcar

Um erro importante do árbitro, ao deixar passar em claro um derrube de Howedes a Corona, na grande área russa. Era penálti. No lance do 2-0 fica a ideia de que Marega parte em fora de jogo mas o lance é legal.