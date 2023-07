FC Porto evita derrota perto do fim na apresentação frente ao Rayo Vallecano

Um golo tardio de Danny Namaso em tempo de compensação permitiu este sábado ao FC Porto empatar 1-1 frente ao Rayo Vallecano, da Liga espanhola, na partida de apresentação dos vice-campeões nacionais de futebol para a época 2023/24.

No Estádio do Dragão, no Porto, o avançado inglês desfez a resistência do conjunto dos arredores de Madrid, aos 90+9 minutos, respondendo ao tento de Álvaro García, aos 82, mas sem evitar o terceiro desafio seguido sem ganhar no defeso por parte dos anfitriões, que também viram o iraniano Mehdi Taremi desperdiçar uma grande penalidade, aos 58.

O oitavo teste dos 'dragões', que prescindiram da tradicional apresentação individual do plantel no relvado, foi antecedido do anúncio da aquisição do médio Nico González, que chegou oriundo do campeão espanhol FC Barcelona e assistiu ao encontro na bancada.