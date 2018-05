Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto faz a festa da consagração nos Aliados

Festa começa bem cedo e só acaba de madrugada. Receção na câmara, 19 anos depois, seguida de desfile em passerelle.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Manuel Jorge Bento | 12.05.18

Uma espécie de S. João antecipado. A avenida dos Aliados promete ser pequena para as dezenas de milhares de adeptos do FC Porto esperadas numa festa de arromba, que inclui a transmissão do jogo de Guimarães, uma histórica receção na câmara, muita música e fogo de artifício.



O programa tem início marcado para as 15h00, mas é de prever que a aglomeração de apoiantes azuis-e-brancos comece bem antes. Após a transmissão do encontro frente ao V. Guimarães nos ecrãs gigantes da sala de visitas da Invicta, seguem-se muitos momentos musicais, incluindo o hino do FC Porto pela voz de Maria Amélia Canossa.



Para controlar a ansiedade da multidão, até o trajeto do autocarro entre a Cidade Berço e a Invicta vai ser transmitido nos ecrãs. Até que, entre as 21h00 e as 21h30 - embora seja sempre de contar com algum atraso -, terá lugar a chegada dos novos campeões nacionais de futebol, num trajeto a ser feito num autocarro panorâmico - as previsões meteorológicas assim o parecem permitir - por entre o ‘mar azul’ que se juntará perto do edifício da câmara.



Ora, completado esse circuito, é tempo de quebrar um jejum de 19 anos. Desde 1999 que o FC Porto campeão não entra na autarquia. Pinto da Costa recebe, pelas 23h30, a Medalha de Honra da Cidade, antes de todos os elementos da comitiva portista se dirigirem à varanda e levantarem o troféu da Liga nacional, num momento que promete ser de autêntica euforia.



Até final, muitos festejos, saltos e um desfile numa espécie de passerelle, que se encontra já montada na zona superior dos Aliados. As celebrações terminam com um espetáculo piromusical, já com a madrugada de domingo a decorrer.



Para que tudo decorra sem grandes ocorrências, a PSP anunciou condicionamentos de trânsito até às 03h00 e policiamento reforçado. A CP vai aumentar a oferta, com comboios especiais, tal como a Metro do Porto, que aposta numa maior frequência e em mais veículos duplos. Também a STCP vai reforçar a operação.



Muitas ruas paradas ou condicionadas

As ruas em torno dos Aliados, como as de Alferes Malheiro, Clube dos Fenianos, Heróis e Mártires de Angola, estarão condicionadas.



Metro prolongado até cerca das 02h00

Todas as linhas do metro serão reforçadas a partir das 16h00 de hoje. As últimas partidas ocorrem na Estacão da Trindade já pelas 02h00 de domingo.



CP com serviço reforçado

A CP anunciou ontem, através de comunicado, comboios especiais e reforço de oferta nos comboios de e para Ovar, Aveiro, Penafiel, Caíde de Rei e Braga.



Sérgio evasivo sobre futuro nos dragões

"Não tenho de garantir nada. Sempre disse que tudo o que seja mercado, entradas e saídas de jogadores ou treinadores fica à porta do Olival. Não quer dizer que não se esteja já a pensar na próxima época", respondeu Sérgio Conceição sobre o interesse de vários clubes europeus no treinador do FC Porto, que preferiu focar-se no encontro de hoje. Dúbio em relação ao futuro, o técnico recorda o passado e o que o fez assinar pelo FC Porto. "Foi o desafio de o clube não ganhar nada há quatro anos que me fez não hesitar. Gosto de coisas difíceis", sublinhou.