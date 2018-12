Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto faz gestão de amarelos na Turquia

Otávio e Militão não foram convocados a pensar nos ‘oitavos’ da Champions.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:47

Éder Militão e Otávio não foram convocados para o jogo de terça-feira com o Galatasaray, na Turquia, a contar para a última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.



Os jogadores viram dois cartões amarelos na fase de grupos e uma terceira admoestação impediria os brasileiros de disputar os ‘oitavos’. Por precaução, Sérgio Conceição deixou os jogadores de fora da convocatória.



O treinador portista dá prioridade à gestão da equipa para o jogo dos oitavos de final em detrimento dos resultados financeiros. Jesus Corona ‘forçou’ um cartão amarelo na partida com o Shalke 04 e cumpre, diante do Galatasaray, um jogo de castigo, ficando ‘limpo’ para os oitavos.



Tiquinho Soares e Aboubakar não foram convocados mas por razões diferentes. O atacante brasileiro não foi inscrito para a fase de grupos devido a uma lesão e o artilheiro camaronês está lesionado.



Madi Queta, o jovem avançado da equipa B, acaba por ser a maior novidade nos convocados de Sérgio Conceição. O jogador, de 20 anos, faz a estreia absoluta na equipa principal.



O FC Porto lidera o grupo com 13 pontos e já tinha garantido os ‘oitavos’.



PORMENORES

Casillas e a vitória 100

O guarda-redes espanhol do FC Porto, Iker Casillas, persegue a vitória 100 na Liga dos Campeões. O guardião detém ainda o recorde de maior número de participações na milionária prova da UEFA: 20. Estreou-se em 1999 pelo Real Madrid num jogo em Atenas com o Olympiakos, que terminou empatado 3-3.



Dragão encaixa 64 M €

O FC Porto já encaixou 64 milhões de euros nesta edição da Champions, com a passagem aos oitavos de final da prova. Um triunfo frente ao Galatasaray faz acrescer mais mais 2,7 milhões de euros.



Árbitro bielorrusso

Aleksei Kulbakov será o árbitro do jogo entre o Galatasaray e o FC Porto nomeado pela UEFA. O bielorrusso, de 38 anos, é juiz internacional desde 2005. Kulbakov apita, pela primeira vez o FC Porto, mas já esteve presente em jogos do Benfica, Sporting e Sp. Braga.