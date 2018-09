Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto faz jogo sofrido mas com bom fim

Aboubakar abriu a contagem e Sérgio Oliveira acabou com a aflição portista.

Por Mário Figueiredo | 09:59

O FC Porto sofreu mas saiu vitorioso no embate com o V. Setúbal, garantindo a liderança da Liga, ainda que de forma provisória, pois o Benfica só joga hoje e o Sp. Braga e o Sporting defrontam-se esta segunda-feira.



Sérgio Conceição manteve a equipa que tinha empatado com o Schalke 04 para a Liga dos Campeões . E os resultados não demoraram. Com um futebol pressionante dominaram a zona de construção dos sadinos, que revelaram sempre grandes dificuldades em sair com bola. Mas a partir do golo, os dragões sentiram sempre dificuldades. O futebol não era fluído e tudo tinha de ser feito com esforço. Otávio sobressaía com a criatividade e Maxi Pereira com o pulmão, quer a defender, quer a atacar. E foi um lance de insistência do uruguaio que Aboubakar chegou ao golo, aproveitando um ressalto de bola num defesa.



Os sadinos foram batalhando. Hildeberto destacava-se pela velocidade que imprimia às suas jogadas. Um quebra-cabeças para os defesas portistas, que o diga Felipe obrigado a recorrer à falta para o travar. Um lance que marca o jogo, pois o árbitro nada assinalou e deveria ter admoestado o central portista com um cartão vermelho direto.



Os dragões não conseguiam esconder o nervosismo. Chegaram mesmo a ser encostados às cordas pelos sadinos. Valdo, que se estreou na equipa de Lito Vidigal, obrigou Casillas a uma defesa apertada após um pontapé de bicicleta.



Na etapa complementar, os sadinos entraram fortes e até chegaram a marcar um golo. Cruzamento de André Sousa para Hildeberto que recebeu a bola e rematou para o fundo da baliza. Contudo, o sadino tinha dominado a bola com a mão. Manuel Oliveira recorreu ao VAR e anulou o lance.



O FC Porto tremeu, mas não caiu. A entrada de Sérgio Oliveira alterou tudo. Na primeira vez que tocou na bola obrigou Joel a defesa difícil.



Hildeberto, o mais inconformado dos sadinos, ainda rematou para grande defesa de Casillas. O jogo estava aberto.

Contudo, Sérgio Oliveira justificou o estatuto de suplente de luxo. Fez o 2-0 num livre direto e o frango de Joel não lhe retira o mérito. O médio mexeu com o jogo e trouxe a tranquilidade a Sérgio Conceição. Um triunfo difícil e suado. A exibição e a organização sadina acabam por valorizar o triunfo portista que esteve longe de ser brilhante.