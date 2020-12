FC Porto "ganha para o susto" contra o Paços de Ferreira

Arrancado a ferros... outra vez. O FC Porto passa para a final four da Taça da Liga, com uma vitória à justa frente ao Paços de Ferreira, numa partida em que voltou a mostrar maus hábitos, embora com bons resultados. Em cima do apito final, os pacenses enviaram uma bola ao poste.









No regresso a uma prova que traz alguns fantasmas ao Dragão, Conceição mexeu na equipa: Pepe regressou após mês e meio de ausência (saiu lesionado, desta vez na face), Sarr foi lateral-esquerdo e Felipe Anderson e Toni Martínez tiveram oportunidades que, diga-se desde já, falharam em aproveitar.

Um dos problemas do FC Porto tem sido as entradas amorfas em jogo. À exceção de uma clara chance de Díaz (4’), a primeira metade foi amorfa e justificou em pleno o 0-0 ao intervalo. Sem surpresa, saiu Anderson e entrou Otávio, o que significa logo um crescendo de intensidade e qualidade no jogo interior.





Então, sim, o Paços viu-se em apuros. Jordi roubou o golo a Uribe (50’) e adivinhou o passe de calcanhar de Díaz (55’) para Martínez, espanhol que ainda atirou a bola à barra num cabeceamento, após lançamento lateral (63’). E foi em lance idêntico que o 1-0 chegou. Pepe ganha a primeira bola, Jordi tenta sacudir a segunda, mas sobra para Sarr atirar para as redes. Continuava o FC Porto em aceleração, mas Martínez voltou, no minuto seguinte, a falhar de forma clamorosa uma jogada de Díaz. Acabou por ser o colombiano a fazer o 2-0, aos 80’, a passe de Corona.





Só que este Dragão não gosta do fácil. Adriano Castanheira reduziu logo a seguir e Eustáquio enviou uma bola ao poste nos descontos. Segue o FC Porto. A ganhar e a sofrer.







"Ganhar este título é um objetivo nosso"

“Os jogos são importantes quando nos permitem, no final da época, ganhar títulos. E obviamente queremos este, que ainda não conseguimos. Ganhar este título é um objetivo nosso”, disse esta quarta-feira Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto destacou a intensidade da equipa: “Temos um grupo unido e muito focado, o que me deixa muito satisfeito.”







Pavão evocado

O FC Porto evocou esta quarta-feira a memória de Pavão, símbolo do clube que morreu há 47 anos, no dia 16 de dezembro de 1973, durante um jogo com o V. Setúbal.