FC Porto contrata avançado inglês de 19 anos

O FC Porto oficializou esta quinta-feira a contratação de Danny Loader, avançado inglês de 19 anos que chega do Reading, clube que na época passada disputou o Championship, a 2.ª divisão inglesa. O jogador assinou por duas épocas e vai envergar o número 42 na equipa B."É fantástico e até surreal estar aqui. O FC Porto é um clube muito grande. Mal cheguei senti logo a grandeza do clube e o ambiente que se vive. É uma bênção cá estar, sinceramente", disse Danny Loader, citado pelos canais de comunicação dos dragões."Sinto que é um clube com mentalidade vencedora, com uma história enorme, que gosta de integrar jovens jogadores na equipa principal e mesmo assim continua no topo. Venho com a vontade de fazer coisas muito boas aqui", prosseguiu: "Esta época claro que tenho o objetivo de conseguir chegar à equipa principal e esperar ter bons minutos dentro de campo e marcar alguns golos e entreter os nossos adeptos."