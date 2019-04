Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto gere meia-final da Taça de Portugal em Braga

Dragões já têm pé e meio na final, depois de terem vencido o jogo da primeira mão por 3-0.

Por Mário Pereira | 01:30

FC Porto e Sp. Braga decidem esta terça-feira quem será o primeiro finalista da Taça de Portugal.



É o segundo jogo de uma eliminatória que tem tendência clara: os azuis-e-brancos venceram por 3-0 o encontro da primeira mão da meia-final, realizada no dia 26 de fevereiro, no Estádio do Dragão. Alex Telles (de penálti), Soares e Brahimi foram então os marcadores dos golos que dão a vantagem à formação orientada por Sérgio Conceição.



A equipa arsenalista tem, pois, uma enorme montanha para subir. Recuperar de uma desvantagem de três golos frente ao FC Porto não é missão impossível, mas quase.



Em cinco jogos realizados em Braga para a Taça de Portugal com o FC Porto, os arsenalistas venceram por duas vezes, perderam por outras tantas e empataram numa ocasião. Numa das vitórias, em 1957/58, o Sp. Braga até marcou três golos – os que agora precisa para anular a desvantagem do jogo da primeira mão.



Mas foi insuficiente. O FC Porto marcou um (o resultado final foi 3-1), depois de ter ganho por 3-0 em casa. Tal como agora.



Em termos absolutos, o balanço dos duelos entre portistas e bracarenses na Taça de Portugal é altamente favorável aos primeiros: 12 eliminatórias ganhas em 15 possíveis. Duas delas em finais da competição.



O encontro de hoje marca ainda o regresso do FC Porto a Braga apenas três dias depois de ali ter jogado, para a Liga, numa partida intensa em que ganhou por 3-2, após ter estado duas vezes em desvantagem. Um jogo no qual a arbitragem de Jorge Sousa foi muito contestada pelo Sp. Braga.



Tendo em conta que o sentido desta eliminatória tem uma tendência clara, os treinadores das duas equipas devem fazer alguma gestão dos respetivos plantéis.



Sérgio Conceição deverá poupar alguns dos jogadores mais utilizados, tendo em conta que a equipa joga na próxima sexta-feira com o Boavista, para a Liga (casa), e na terça--feira seguinte com o Liverpool (fora), na Champions.



"Sem relaxar"

"Em termos anímicos, temos de perceber que estamos a meio de uma eliminatória e que não podemos relaxar à sombra dessa vantagem. Vamos defrontar uma equipa forte e pensar que o jogo está 0-0. Essa é a melhor forma de encarar o jogo e prepará-lo", disse Sérgio Conceição na antevisão do jogo em Braga.



O técnico admite fazer alterações: "Temos de ter atenção ao último jogo e também ao próximo, e ver quem pode dar fisicamente uma resposta positiva."



Abel quer jogo épico

Abel Ferreira quer um "jogo épico" para inverter a eliminatória da Taça de Portugal com o FC Porto (dragões venceram por 3-0 na primeira mão).



"Temos a intenção de vencer e lutar pela eliminatória. E reforço o orgulho que temos ao chegar a esta meia-final, na qual lutaremos até ao último segundo", disse o técnico bracarense, garantindo que a equipa vai ser "fiel aos seus princípios".



PORMENORES

Dyego Sousa chamado

O brasileiro Dyego Sousa, que saiu com problemas físicos no último Sp. Braga-FC Porto, recuperou e deve ser titular. Face à última convocatória, saiu o defesa-central David Carmo.



Liverpool quer Telles

O Liverpool quer contratar o brasileiro Alex Telles. Os ingleses concorrem com o At. Madrid pelo jogador que está lesionado na anca direita.



Conceição reage a Seixas

Conceição reagiu a Seixas da Costa, que o apelidou de javardo: "Temos de meter na balança os fala-baratos e os embaixadores do País".