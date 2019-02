Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto inicia preparação para o 'clássico' com Aboubakar como única baixa

Benfica e dragões lutam pelo primeiro lugar no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.

Por Lusa | 15:56

O FC Porto iniciou esta quarta-feira a preparação para jogo com o Benfica, com o avançado camaronês Aboubakar como a única baixa para o 'clássico' da 24.ª jornada da I liga de futebol, marcado para sábado.



O avançado camaronês, que realizou trabalho de ginásio e treino condicionado, é o único jogador a figurar no boletim clínico, divulgado hoje pelo clube portuense, do qual já saíram Danilo e Marega.



Depois de terem trabalhado de forma condicionada nos últimos dias, o médio e o avançado foram convocados para o encontro de terça-feira com o Sporting de Braga, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que os 'dragões' venceram por 3-0.



Danilo, que se lesionou em 16 de fevereiro, frente ao Vitória de Setúbal, jogou na terça-feira pouco mais de 10 minutos frente aos minhotos, substituindo Otávio, enquanto Marega não saiu do banco de suplentes.



O FC Porto, líder da I Liga, volta a treinar na quinta-feira, à porta fechada, no centro de treinos do Olival, com vista ao jogo com o Benfica, que ocupa o segundo lugar do campeonato, com menos um ponto, no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.