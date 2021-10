FC Porto justifica falta de comparência em jogo de basquetebol em Ovar: "Defesa dos superiores interesses do clube"

O FC Porto justificou o motivo para a não comparência no embate deste sábado com a Ovarense , num comunicado oficial publicado no seu site, com a presença "de um dos árbitros envolvidos nas vergonhosas arbitragens que condicionaram a equipa de basquetebol na passada temporada e que lhe retirou um título nacional", no caso Paulo Marques. Os dragões pediram desculpa ao adversário mas deixaram claro que "esta deliberação, não sendo nova, merece ser comunicada em defesa dos superiores interesses do FC Porto.""A Direção do FC Porto, depois de confirmada a nomeação para o jogo Ovarense-FC Porto - a contar para a Liga Portuguesa de Basquetebol e a ter lugar hoje às 17h00 -, de um dos árbitros envolvidos nas vergonhosas arbitragens que condicionaram a equipa de basquetebol na passada temporada e que lhe retirou um título nacional, não deixando de se desculpar à Ovarense, que merece o seu maior respeito e é alheia à nomeação, informa que, em sintonia com a sua decisão comunicada a 21 de junho de 2021, não comparecerá ao referido jogo.Esta deliberação, não sendo nova, merece ser comunicada em defesa dos superiores interesses do FC Porto.O FC Porto continuará com a sua equipa de basquetebol em todas as provas que integra, enquanto a deixarem nelas participar.A Direção do FC Porto"