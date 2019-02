Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto multado em 44 mil euros pela FIFA

Dragões castigados por influência dos fundos e informações incorrectas nas transferências de jogadores.

15:53

O FC Porto foi multado pela FIFA no valor de 44 mil euros e recebeu ainda um aviso por infrações relativas a passes tripartidos - "influência dos fundos", como se poder ler no comunicado do organismo que rege o futebol mundial - e por prestar informações incorrectas junto do Transfer Matching System (TMS), onde todas as transferências são registadas.



