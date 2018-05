Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto na corrida por Rodrigo de Paul

Médio da Udinese tem 24 anos e também pode jogar nas alas.

Por Raul Teixeira | 08:42

O FC Porto entrou na corrida por Rodrigo de Paul, médio da Udinese, de Itália. Depois da Fiorentina é agora o campeão nacional a mostrar interesse no jogador. Segundo a imprensa espanhola e italiana, o jovem argentino de 24 anos é uma forte possibilidade para reforçar o plantel dos dragões na próxima época, devido à enorme versatilidade dentro das quatro linhas. Habituado a jogar como médio- -ofensivo, De Paul pode também ser utilizado nas alas.



O jogador argentino, oriundo do Racing Club, passou pelo Valência (2014/2015) e ingressou na Udinese no verão de 2016. Pela formação italiana, na qual alinhou nas duas últimas épocas, somou 74 partidas, chegando a ser um dos mais utilizados, e apontou oito golos. A dificultar uma possível transferência do médio para o Dragão está o contrato que mantém com a Udinese, até 2021.



Em sentido inverso encontram-se Iván Marcano e Diogo Dalot. Segundo o jornal italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, o defesa espanhol, que está em final de contrato com os azuis-e- -brancos, já tem acordo com a Roma. Marcano prepara-se assim para deixar o FC Porto, tendo à sua espera um contrato válido por três épocas (até 2021), com salário anual de cerca de dois milhões de euros líquidos.



Já o defesa-lateral Diogo Dalot tem mercado em Inglaterra, com o Manchester United disposto a pagar os 20 milhões de euros da cláusula de rescisão, segundo avança o ‘Daily Record’. O internacional português, que ainda não renovou com o FC Porto, vê com bons olhos uma saída para a Premier League.