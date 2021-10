FC Porto não comparece ao jogo de basquetebol com a Ovarense

A equipa de basquetebol do FC Porto não compareceu ao jogo com a Ovarense, marcado para este sábado à tarde, pelas 17 horas, na Arena de Ovar. Ao queapurou, a decisão dos altos comandos do FC Porto foi a de "deixar a Federação Portuguesa de Basquetebol a falar sozinha", sendo grande a estranheza pelo facto de a nomeação de Paulo Marques surgir logo na ronda seguinte ao triunfo dos azuis e brancos em Alvalade. A comitiva dos dragões esteve no local da partida, verificou que Paulo Marques iria mesmo arbitrar a partida e, neste sentido, regressou de imediato à Invicta.Esta falta de comparência está relacionada com a tomada de posição dos dragões em relação à arbitragem da final do playoff do campeonato nacional na temporada transata. À altura, na sequência do jogo 5 da final diante do Sporting e tendo a equipa de arbitragem de Fernando Rocha, Carlos Santos e Paulo Marques como alvo claro, o FC Porto tinha anunciado que não compareceria "em qualquer jogo para o qual sejam nomeados os árbitros envolvidos nestas decisões, sem prejuízo, caso isso venha a acontecer, de suspender a participação na Liga Portuguesa de Basquetebol".