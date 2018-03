Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto paga dívida ao Estoril no intervalo do jogo

Montante não aparecia em junho, mas foi reconhecido nas contas em dezembro.

Por Hugo Real | 09:37

O relatório e contas do primeiro semestre da época de 2017/18 revela que a 30 de junho a FC Porto SAD não tinha dívidas para com a sociedade que gere o futebol profissional do Estoril. Contudo, a 31 de dezembro, o mesmo documento mostra que os canarinhos já tinham a receber 784 mil euros, sem, no entanto, clarificar a origem deste montante.



A explicação, apurou o CM, deve-se ao facto de só a 26 de outubro o Estoril ter emitido a fatura que obrigava os dragões a pagarem valores em atraso, alguns com mais de dois anos. Ou seja, apesar de estar em falta, aquele valor não era reconhecido nas contas porque não existia a faturação do mesmo.



Para compensar o Estoril pelos atrasos no pagamento, os dragões têm emprestado atletas aos canarinhos (esta época é o caso de Fernando Fonseca), e até dado parte do passe de alguns jogadores - 50% dos direitos económicos de Tozé, um dos atletas pelos quais o FC Porto acabou por ficar em dívida ao Estoril.



A fatura do Estoril acabou por chegar à FC Porto SAD a 2 de novembro, sendo que no dia 7 desse mês foram pagos mais de 180 mil euros em IVA. Já a dívida de 784 mil euros só foi liquidada a 14 de fevereiro (no mesmo dia, segundo o FC Porto, foram saldadas contas em atraso a outros clubes), data do jogo com o Liverpool e uma semana antes da 2ª parte com o Estoril.



Mesmo assim antes do fim de março, data limite para os dragões provarem à UEFA que não têm dívidas a jogadores e a outros clubes, fator necessário para obterem o licenciamento e competirem nas provas europeias da próxima época.