FC Porto pondera deixar 2.ª Liga

Sporting já anunciou decisão de deixar de ter equipa B.

16:48

O Sportingparticipar no campeonato de sub-23 e o próximo clube a tomar uma decisão semelhante será, ao que tudo indica, o FC Porto. Segundo o Record , Os dragões estão a ponderar uma tomada de posição semelhante, que poderá ser oficializada nas próximas horas.As bases da competição de sub-23 foram estabelecidas no passado dia 1 numa reunião ocorrida na sede da FPF, na Cidade do Futebol, onde estiveram o presidente do organismo e representantes de praticamente todos os clubes da Liga NOS.Na altura, a intenção da FPF ficou clara: pretende uma prova aberta a todos os clubes da Liga NOS que queiram criar uma equipa de sub-23. Poderá arrancar já na próxima época, mas o modelo e os regulamentos terão de ficar fechados até 30 de abril. As equipas serão divididas em dois escalões. O número de formações no primeiro ainda não ficou definido, mas poderá ser de 12 a 14. As seis primeiras seguirão depois para uma fase final de apuramento de campeão, enquanto as restantes lutarão pela permanência.