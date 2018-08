Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto prepara jogo com Belenenses ainda com Marega a trabalhar à parte

Avançado maliano treinou de manhã, enquanto o restante plantel, gozou dois dias de folga após estreia no campeonato.

20:34

O FC Porto iniciou esta terça-feira a preparação da visita ao Belenenses, no domingo, para a segunda jornada da Liga de futebol, ainda privado de Marega, que continua a trabalhar à parte do grupo.



O avançado maliano treinou de manhã, enquanto o restante plantel, que gozou dois dias de folga após estreia no campeonato com goleada 5-0 ao Desportivo de Chaves, evoluiu à tarde.



No seu site, os 'dragões' revelam que o guarda-redes José Sá já está totalmente apto, pelo que foi integrado na sessão.



De baixa continuam o avançado brasileiro Soares e o jovem guarda-redes Diogo Costa, ambos sujeitos a tratamento, o central congolês Mbemba, com tratamento e trabalho de ginásio, e ainda o trinco Danilo, com treino condicionado e trabalho de ginásio.



Os campeões nacionais continuam a preparação na quarta-feira, às 10h00, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, em Vila Nova de Gaia, sendo os 15 primeiros minutos abertos à comunicação social.



Belenenses e FC Porto, que venceram na ronda inaugural, defrontam-se no domingo, às 18h30, no Estádio do Jamor, casa dos 'azuis' de Belém esta época por falta de acordo entre a SAD e o clube para a utilização do Estádio do Restelo.