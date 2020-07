FC Porto quer 30 milhões de euros por centrais

O FC Porto espera encaixar pelo menos 30 milhões de euros com as vendas de Diogo Leite e Chidozie, centrais que não estão entre as primeiras opções de Sérgio Conceição para a próxima época. Ao que o CM apurou, o central português, de 21 anos, e o nigeriano, de 23, têm motivado o interesse de clubes espanhóis, mas ainda não foi apresentada qualquer proposta formal.